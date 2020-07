Pastasciutta antifascista con Anpi Casorezzo e coordinamento Castanese

Si tratta di un’iniziativa dell’Anpi Casorezzo con il Coordinamento ANPI del Castanese.

“Riusciremo a vederci, pur con le limitazioni per evitare la diffusione del Covid 19 – fa sapere l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Casorezzo sezione MARCO BERTANI – Come coordinamento delle sezioni ANPI del Castanese abbiamo pensato di trovarci

Sabato 25 luglio 2010 alle 19.30 al ristorante Reverse di Casorezzo, di fianco alla nostra sede ANPI in via Ossona 1. Ci troveremo per ricordare LA PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA di CASA CERVI, quando tutti a Campegine vollero festeggiare quella che sembrava la caduta definitiva del fascismo . Quel 25 luglio 1943 a Campegine la famiglia Cervi portò in piazza un’enorme pastasciutta alla notizia della caduta del governo Mussolini.

Anche noi vogliamo ricordare quell’occasione, quest’anno con la voglia di ripartire dopo la brutta esperienza dell’isolamento sociale.Prima mangeremo , in seguito potremo ascoltare musica dal vivo con il gruppo ’’Navinbottiglia”.

Vi ricordiamo di prenotare entro 22 luglio perchè i posti saranno limitati a causa del Covid 19.

Prenotazioni entro 22 luglio : 3397524991 Adele – 3482568459 Maurizio (segnalare alternativa vegana alla prenotazione)“.

