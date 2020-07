L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).



DOLORE

Due gocce,

si susseguono imperterritie

bagnando la strada,

disintegrandosi contro di essa,

dividendosi in mille frammenti

che s’espandon nei dintorni,

formando una piccola nuvola,

e sui disperde il tutto, nel nulla.

Il nulla della vita,

quando t’infrangi contro una barriera,

invalicabile,

perché trovi un muro davanti a te

che è impenetrabile.

Chi è oltre

non capisce il tuo dolore,

non comprende perché vuoi sfondare

Questo strato compatto

che rinfrange il contatto

che tu’ vuoi aprire,

per esternare cos’hai nel cuore.

Resti solo e isolato,

con il tuo dolore raggruppato

e senza nessun sfogo,

il tutto compresso

nel tuo essere,

l’anima ti rode,

e devi soffrire

ed in silenzio subire

la pesantezza del momento,

senza più sentimento

