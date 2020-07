Aggrediti i proprietari della King Instambul ad Abbiategrasso

Sabato 4 lug 2020, alle 21:15, in Abbiategrasso, piazza Cavour, due fratelli di nazionalità turca, proprietari della pizzeria King Istambul, sono stati aggrediti all’interno del citato esercizio di ristorazione da tre ignoti individui, indicati come marocchini, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, ai quali avrebbero negato la vendita di altri alcolici.

I due fratelli sono stati feriti agli arti inferiori con arma bianca.

Sono stati trasportati all’ospedale di Magenta in codice giallo, sinonimo d’urgenza, per le medicazioni del caso.

Non si conosce l’identità degli aggressori che dopo l’azione criminosa hanno fatto perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei Carabinieri

