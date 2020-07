Grossi disagi per l’allagamento in via Europa, a Corbetta. Foto e azione della Prociv

Il forte temporale di ieri sera, venerdì 3 luglio 2020, ha provocato gandi disagi in via Europa a Corbetta, che si sono riversati sulla viabilità che collega la città alle frazioni. Bloccate e transennate per ore viale Europa e la via che dal cimitero porta alle cascine e alla frazione di Soriano.

Incrocio tra viale Europa e via 4 Novembre, a Corbetta

Quando chi poteva se ne è stato rintanato in casa, i volontari della Protezione Civile di Corbetta hanno agito con due squadre, allestendo un piccolo campo base e prosciugando l’acqua che si è riversata nei tratti stradali da via 4 Novembre.

Il tratto di strada che è stato precluso al traffico con automobilisti in difficoltà

Interventi strutturali

Interventi strutturali per risolvere il problema dell’allagamento di via Europa (frequente nel tempo) è stato fatto circa 15 mesi fa con Cap Holding, ma molto si farà ancora: “Si è provveduto a una pulizia dei condotti e alla sistemazione delle radici di alberi che creavano problemi nel deflusso dell’acqua – spiega il sindaco di Corbetta Marco Ballarini – Il prossimo passo, che sarà comunque in capo a Cap Holding, sarà quello di creare a Sedriano una vasca volano. Da lì parte infatti la rete dei condotti dell’acqua che si ripercuote anche su Corbetta e che andrà ad alleggerire anche Corbetta. Il problema verrà dunque risolto ulteriormente”.

L’operazione della Prociv

I volontari si sono messi al lavoro dalle 19 fin verso mezzanotte. Stavolta la quantità di acqua era così copiosa che sono dovute intervenire 2 squadre con 2 motopompe. Una volta prosciugate le vie, sono state rinvenute delle targhe di autoveicoli che si sono staccate dai mezzi durante il passaggio degli stessi. La bomba d’acqua ha infatti colto in difficoltà improvvisa chi stava transitando in quel momento. Per fortuna nessuno è rimasto bloccato, anche perchè l’intervento della Polizia Locale e della Protezione Civile è stato immediato.

Allestimento del campo da parte della Protezione Civile di Corbetta

Il disagio si riaffaccia ogni volta che si presenta una bomba d’acqua e il problema pare essere strutturale, con pendenze e portata dei tubi non idonei a sopportare simili fenomeni naturali che di questi tempi sono sempre più frequenti.

Forze di sicurezza al lavoro in via Europa, a Corbetta

Il Comune di Corbetta ha prontamente avvisato i cittadini con un messaggio telefonico registrato invitandoli a non passare per le strade che al momento risultavano bloccate con disagi per la circolazione che riguardavano le vie limitrofe.

