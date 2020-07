Curarsi aiutando “La Quercia” onlus ad aprire il nuovo Centro Diurno a Corbetta

L’Associazione di Famiglie “La Quercia” onlus di Magenta, dal 1991 sostiene i ragazzi portatori di handicap e i loro parenti disabili. Si tratta di un’organizzazione di volontariato che ha sede a Magenta e che predispone attività per le persone con disabilità e le loro famiglie: servizi diurni, sostegno alla genitorialità e attività per il tempo libero. Da qualche tempo si sta concretizzando il progetto di aprire un Centro Diurno a Cerello di Corbetta, che ospiterebbe all’incirca una ventina di ragazzi tra quelli che attualmente svolgono il loro percorso a Magenta e quelli inseriti nel progetto del “Ponte per l’autonomia”. Sede: strada per Pontevecchio 20, 20013 Magenta (MI) Apertura: durante gli orari del C.S.E. oppure durante i laboratori settimanali.

Il Centro Diurno

“Stiamo aspettando l’autorizzazione al funzionamento da parte di Ats (Azienda di Tutela alla Salute) – premette Roberto Ravani de ‘La Quercia’ onlus – Il Covid ha fermato per qualche mese l’avanzamento del progetto e quindi non siamo in grado di affermare se riusciremo ad aprire il Centro Diurno per il prossimo settembre. Tuttavia il progetto continua – aggiunge – Al momento stiamo preparando gli ambienti interni e servono circa 5mila euro. Da qui l’organizzazione di un evento benefico a raccolta fondi per sabato 11 e domenica 12 luglio 2020. Gli arredi ci verranno donati dal Rotary club che provvederà (ancora non sappiamo per quale cifra) anche ad altre spese necessarie per avviare il centro Diurno. Qui verranno ospitati i ragazzi che attualmente sono nella sede magentina e quelli del progetto relativo al ‘Ponte per l’autonomia’. Si parla in tutto di una ventina di ragazzi“.

L’evento benefico

A tal proposito sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 si terrà un weekend benefico finalizzato alla raccolta fondi per il futuro Centro Diurno corbettese. L’appuntamento con “Art’è con le mani. Fare del bene…fa stare meglio” è in via della Libertà 12 a Corbetta: alle 14 per sabato 11 luglio e alle 13 per domenica 13 luglio 2020. Chi prenoterà della cure per il corpo al Poliambulatorio, aiuterà la onlus perchè lo stesso Poliambulatorio verserà la somma del trattamento a favore de “La Quercia”. Occorre semplicemente prenotare allo 02.39541911 (trattamenti sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13).

Sono inoltre in agenda eventi correlati come l’esposizione temporanea dei lavoro realizzati con le mani dagli ospiti del CSE durante i laboratori artistici, nonchè il workshop di Andrea Spinelli e Stefania Balzarotti in due momenti distinti: il sabato alle 17 e la domenica alle 11.

Laboratorio artistico Mani

Dal giornalino de “La Quercia” onlus: “Le opere d’arte made in Quercia raccontate da Daniela e Stefano .Questo mese abbiamo fatto due quadri con i nostri compagni Elisa, Jessica, Sara, Veronica, Claudia, Rosaria, Alex e Luca.

Una delle opere realizzate durante il laboratorio

Tutte le opere sono su tavole di legno, pitturata con la cementite per fare lo sfondo e poi abbiamo messo lo scotch per preparare le sagome. Dopo abbiamo posato le mani sul quadro ovunque! Asciugata la tempera, abbiamo tolto lo scotch e abbiamo scoperto le scritte FAMILY e LOVE. Mi è piaciuto il momento in cui abbiamo tolto lo scotch, dice Stefano. Daniela: ‘a me è piaciuto come è venuto il quadro alla fine! Sembra un arcobaleno’. E’ stato bello condividere i materiali e i momenti durante la preparazione. Le scritte brillano!”

