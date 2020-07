Allagamenti a Corbetta. Chiuso al traffico tratto di viale Europa

Allagamenti a Corbetta. (Foto di repertorio). Come comunicato poco fa dal sindaco Marco Ballarini tramite un messaggio telefonico ai suoi cittadini, in seguito ai forti temporali che sono ancora in corso sui comuni del magentino e dell’altomilanese, via Europa, nel tratto fra via 4 novembre e via Verga, si è allagato ed è stato immediatamente chiuso al traffico.

Attenti ai sottopassi e ai ponti. Potrebbero essere allagati

Non sarà purtroppo l’unico danno e l’unico allagamento conseguente ai temporale. In via generale non si può fare altro che raccomandare di fare molta attenzione nell’affrontare l’attraversamento dei sottopassi e dei ponti, specie se si nota una raccolta d’acqua sul fondo del ponte.

