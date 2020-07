Incidente in via Mugello. Motociclista perde un piede

Milano. Alle 9:45 di questa mattina in viale Mugello un grave incidente. Durante uno scontro fra un’auto e una moto un uomo di 59 anni ,G.M., è rimasto gravemente ferito. (immagine di repertorio).

Durante l’incidente si è amputato il piede destro e ha subito un grave trauma alla faccia. I soccorritori giunti sul posto dopo averlo stabilizzato lo hanno portato al Pronto Soccorso dell’ospedale policlinico di Milano in codice rosso. Sul posto per i rilievi e per regolamentare il traffico, sono intervenuti i vigili urbani di Milano.

