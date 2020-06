Omicidio lombardo a Quarto Oggiaro, per problemi di condominio

Milano. In una delle famigerate vie di Quarto Oggiaro, Via Trilussa, tristemente famosa ormai dagli anni ’70, questa notte si è consumato un omicidio inconsueto per il quartiere. Un lombardo ha ucciso un altro lombardo. (foto di repertorio)

Intorno alle 2,45, Tommaso Libero Riva, 46 anni, è salito al piano di sopra, dove abitano Giuseppe Alfredo Villa, 68 anni, e la moglie., Al culmine di una lite furiosa, il Riva ha accoltellato il Villa al cuore con un coltello da cucina. Sul posto sono intervenuti le ambulanze e i soccorritori che hanno tentato di rianimare il Villa, che era in arresto cardiaco, mentre lo portavano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Niguarda. Giunto in ospedale però, si è constatato che non si poteva far nulla per salvargli al vita ed è stato dichiarato morto verso le 3.40 del mattino.

Il Riva aspettava in cortile

Tommaso Libero Riva è stato fermato dall’equipaggio di una volante del commissariato di Quarto Oggiaro nel cortile del palazzo. Nel tempo del suo trasporto in Questura è giunta la notizia della morte del Villa. Il Riva è quindi stato arrestato per omicidio volontario.

Non ancora chiari i motivi dell’omicidio

Cosa spinge un uomo a salire al piano di sopra alle 2.40 della notte ed uccidere il vicino di casa a coltellate? Forse dei rumori molesti? Il volume della televisione troppo alto? Lo sciacquone del bagno tirato ad orari in cui si richiede il silenzio per permettere il riposo di tutti? In queste ore gli agenti del commissariato stanno ricostruendo quanto successo durante quello che, a prima vista, sembra davvero un omicidio maturato per una lite condominiale.

