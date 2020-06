Incidente ad Arconate. 23enne in codice rosso

Secondo quanto comunica Areu, nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni e una donna di 69 anni. Sul posto un’automedica e un ambulanza Areu. I feriti sono indicati con il codice giallo, ma ambedue hanno età per cui si tende ad una valutazione prudenziale delle condizioni del triage. Sono stati portati all’ospedale di Legnano.

Robecchetto con Induno. Poco dopo, verso le 18,10, un altro incidente ha coinvolto una moto e un automobile in via Umberto primo.

Poco dopo è atterrato anche un elicottero del 118. Ad avere la peggio un giovane di 23 anni che stanno elitrasportando verso il pronto soccorso dell’ospedale.di Varese Circolo, in codice rosso, il più grave, che presuppone un imminente rischio di perdere la vita. Sul posto, per i rilievi dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Legnano .

Ilaria Maria Preti 3838 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.