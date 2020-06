San Siro. Occupazione lampo, sgombero lampo

Milano, Via Mar Jonio. Nella notte fra il 28 e il 29 giugno, è stato occupato un appartamento Aler al piano terreno ( scala C). Alcune persone hanno smontato le lastre e si sono introdotte nell’appartamento dalla finestra. Non sono stati però troppo silenziosi perchè, nel giro di pochi minuti la fotografia della finestra forzata.

La descrizione del gruppo di persone che si era introdotto nell’appartamento, descritte come “di probabile etnia rom”, hanno iniziato a girare per le chat degli appartenenti alla associazione Ascom 7, sentinelle civiche- comitato Blu, che hanno poi trasformato le informazioni raccolte in una segnalazione che è stata immediatamente inviata agli uffici della polizia di stato e quelli dell’Aler. Contemporaneamente il presidente dell’associazione, Raul Bonomi, ha inviato la segnalazione anche al nostro giornale.

Si può parlare di occupazione lampo effettuata di notte e di sgombero altrettanto rapido,al mattino seguente, perchè mentre scrivevo l’articolo è arrivata anche la foto e la notizia che l’appartamento 16 in via Mar Jonio era stato subito sgomberato e che le lastre antiintrusione affisse alle finestre erano state ripristinate. Questa volta Aler ne ha montate un tipo nuovo, più resistente.

Ascom 7 Comitato blu

L’associazione Comitato per la zona 7 Ascom7-Comitato blu è un’associazione nata alcuni anni fa nella zona di San Siro ed è iscritta all’albo del volontariato del comune di milano. Il presidente è Raul Bonomi che ci ha inviato anche il commento su questa fulminea occupazione con altrettanto fulmineo sgombero. “La nostra associazione ha ricevuto la segnalazione anonimamente e la ha trasmessa prontamente, dopo averne verificato il contenuto, a chi poteva intervenire e il risultato c’è stato. e in giornata. Mi spiace constatare che l’unico assente fossero gli organi entrali del comune di Milano che, per probabile indirizzo politico remano in senso contrario.” dice Raul Bonomi

“Nella Milano che immaginiamo nel prossimo futuro, vediamo i cittadini partecipi e attivamente coinvolti in microstrutture sul territorio, in modo da fornire e canalizzare le informazioni. Speriamo che il progetto delle Sentinelle Assitenti civiche sia valutato anche come bando di concorso nei 9 municipi, perchè rappresentano un modello di collaborazione ripetibile fra istituzioni e cittadini che sono rassicurati anche dalla riservatezza con cui Ascom 7 tratta le sue fonti”. Chi vuol mettersi in contatto con Ascom 7, può usare la email comitatozona7@yahoo.it.

