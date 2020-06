L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

OMBRE DEL PASSATO



Sono immerso

nella penombra, attorniato

da alti palazzi

simili a grattacieli,

che non fanno penetrare

i raggi del sole,

negli angusti vicoli

tortuosi

di questa città millenaria,

che nella storia

passata

racchiude la vita

di un’intera comunità.

Lontano dai frastuono,

nel silenzio dei mattoni,

s’odon ancora

le grida

delle persone, passate

a difendere

le loro famiglie,

le loro case.

Su’ queste strade

lastricate,

il sangue versato

non invano

fa’ crescere i fiori

e mitiga i dissapori

facendo regnare la pace

e la tranquillita’ nel cuore

