Incendio a Legnano

Una notte impegnativa per i vigili del fuoco. Mentre da via Messina sono impegnati nello spegnimento dell’incendio a Vignate, i vigili del fuoco di Legnano sono impegnati a spegnere un incendio nel cortile di uno dei lotti in cui sono stati suddivisi i capannoni della Ex Liolànprint, in via Montecassino 9 a Legnano.

Fortunatamente le fiamme si sono propagate solo all’ esterno, principalmente in un cassone che conteneva per lo piú materiale plastico. e l.incendio 3 stato domato prima che aumentasse. I vigili del fuoco sono ancora sul posto. non ci sono stati feriti o intossicati A dare loro ausilio in caso di necessità era presente una ambulanza della Croce Rossa di Buscate. Alla fine l’ intervento si è concluso senza molti danni.

