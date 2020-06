Auto contro auto sulla tangenziale ovest A50

Grave incidente, auto contro auto, questa notte alle 1:21 sulla tangenziale ovest all’altezza di Opera sull’innesto fra con la A1 e la statale, in direzione Val Tidone Genova.

Tre persone sono rimaste ferite, fra cui un bambino di 13 anni. Gli altri feriti sono una donna di 47anni e un uomo di 64.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di via Messina per estrarre i feriti dalle lamiere, le ambulanze della Croce oro di Milano, della Croce Rossa di San Donato Milanese e della Croce Bianca di Melegnano e un’ auto medica, che hanno soccorso i feriti e li hanno portati, in codice giallo, ai Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano e di Niguarda e al pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto anche personale dell’Ats di Milano per i rilievi.

