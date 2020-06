Incendio di rifiuti in un capannone a Vignate

Vignate. Alle 19.37 un capannone in via Camporicco ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco di via Messina Milano e di Gorgonzola, ambulanze di appoggio della Croce Rossa Italiana e i carabinieri. A bruciare è il capannone della ditta fratelli Palmieri che si occupa di recupero di rifiuti non pericolosi e che impiega una ventina di persone. Al momento non 3 stat o registrato nessun ferito.

LaFratelli Palmieri srl ha la sede principale a Cologno Monzese che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Si occupa del recupero della carta e del cartone della raccolta differenziata urbana. Carabinieri e Vigili del fuoco su posto, una volta finita l’ emergenza potranno stabilire le cause dell’incendio.

Altri casi di incendio di rifiuti

Anche se quando si sente parlare di incendi di capannoni e di rifiuti la mente non puó non andare agli incendi di via Chiasserini a Milano e a quello di Corteolona di Pavia che scoperchiarono un grande traffico illegale di rifiuti, il capannone di via Camporicco è in impianto lavorativo regolare. Ai vigili del fuoco spetterà capire cosa ha innescato l’ incendio.

