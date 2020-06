Il restauro al monumento ai caduti e all’area verde. A Boffalora. Ben 200mila euro di interventi in opere pubbliche

Al via i lavori di restauro del monumento ai caduti che da decenni è posto all’entrata di Boffalora sopra Ticino, dal lato confinante con il Magentino e il Naviglio Grande. I lavori sono stati approvati con delibera di Giunta del 27 maggio 2020 e dati in esecuzione. La fine del rifacimento dei bronzi, intaccati da segni tipici dell’usura del tempo, è previsto per il 20 luglio prossimo e il valore del provvedimento è stato messo a bilancio per 22.800 euro.

“Si andrà a riqualificare anche l’area di verde interna” ha sottolineato il sindaco Sabina Doniselli.

Il monumento riporta le date e i nomi dei caduti nella Grande Guerra e di quelli della II Guerra Mondiale (di Boffalora). Realizzato nel 1924 da Nicola Fiore, riporta anche l’effigie della fonderia artistica di Milano. Diversi anni fa fu stato depredato da chi ha voluto fare scempio del significato del monumento, rubandone i decori in metallo commerciabile. Per Boffalora e per il territorio rappresenta non solo un’opera artistica ma un simbolo di democrazia, di storia, di orgoglio, di sacrificio e di libertà.

Le opere pubbliche per il 2020

Rientrano nell’elenco delle opere pubbliche riferite al 2020 le seguenti voci: la riqualificazione e messa in sicurezza del parco della Folletta per 48mila euro, la riqualificazione e messa in sicurezza di altri parchi comunali urbani per 25mila euro, la riqualificazione e adeguamento dei centri anziani per 75mila euro, la messa in sicurezza di strade, marciapiedi ed eliminazione di barriere architettoniche per 37mila euro, la messa in sicurezza del patrimonio arboreo comunale per 15mila euro. In totale, 200mila euro di interventi.

