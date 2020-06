Una esperienza che ha visto alternarsi momenti di lezione in aula e momenti di esercitazione notturna sulla conduzione delle squadre, di intervento di emergenza, durate le quali sono stati provati diversi tipi di possibili interventi. I volontari hanno tutti superato le difficili prove proposte, con i complimenti per l’ottimo risultato. I capisquadra sono le persone cui è affidata la vita e la sicurezza dei volontari che operano durante un’emergenza e ed è necessario che siano sempre molto ben addestrati e formati.

Al corso di abilitazione per la carica di caposquadra, che risponde alla richiesta di aggiornamento predisposto dalla legge regionale sul volontariato in protezione civile della Lombardia, hanno partecipato volontari dei gruppi comunali di protezione civile di Cairate, Somma Lombardo, Ternate, Monate, Gallarate e Leggiuno e i volontari dei distaccamenti di Varese, Como e Milano della Guardia Nazionale onlus .

Gallarate. Il corso caposquadra protezione civile organizzato dalla Guardia Nazionale onlus e dalla protezione civile di Gallarate ha avuto un grande successo. Una ventina di volontari di diverse associazioni di protezione civile ha partecipato al corso di formazione che si è tenuto nelle ultime due settimane presso il Centro Polifunzionale di Emergenza in Via degli Aceri 15 a Gallarate.

