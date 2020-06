Cinisello Balsamo. Attimi di paura oggi, verso le 13.40, in via Grandi. Una pattuglia della radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni ha bloccato un uomo straniero che urlava minacciando i passanti con un coltello per strada.

I carabinieri si sono resi conto che stava succedendo qualcosa di grave quando hanno notato un fuggi fuggi generale di persone che scappavano urlando. Al momento l’uomo arrestato è nella cella della caserma della compagnia in attesa della visita medica e della identificazione.

In attesa di sapere se inneggiava alla jihad mentre minacciava i passanti con un coltello per strada

I carabinieri hanno il coltello che stava utilizzando, ma non si sa ancora se abbia inneggiato alla jihad mentre lo brandiva contro i passanti.

Non si ha notizia di feriti, ma la paura è stata tanta.

