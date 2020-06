Cuggiono. Oggi, intorno alle 14.30, un operaio di 20 anni che stava lavorando sul tetto di una azienda sita in via 4 novembre quando ha messo un piede in fallo, su un lucernario che sotto il suo peso ha ceduto. Il ragazzo è caduto nel vuoto per circa dieci metri, battendo la testa sul pavimento del capannone. Gli operai, che dipendono da una ditta che si occupa di manutenzioni, stavano eseguendo alcuni lavori sul tetto. (Foto di repertorio)

L ‘operaio di 20 anni portato al Niguarda in Elisoccorso

Le condizioni del ragazzo sono parse subito gravissime ai soccorritori che sono arrivati sul posto, chiamati dai colleghi. E’ stato soccorso dall’equipaggio di ambulanza della croce azzurra di Buscate e poi portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda con un elicottero del 118.

Sul posto per i rilevi e per la messa in sicurezza del capannone sono arrivati gli agenti della polizia locale di Cuggiono, gli equipaggi dei vigili del fuoco volontari di Inveruno e quelli degli effettivi di Legnano e di via Messina a Milano. Sul posto anche la Procura della Repubblica.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram