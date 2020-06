Parabiago. Ieri durante un controllo della circolazione i carabinieri della compagnia di Legnano hanno scoperto due bracconieri che avevano ucciso 20 ghiri dopo averli catturati con delle tagliole.

Sono animali protetti dalla legge e la caccia con le tagliole è proibitissima

I carabinieri hanno quindi denunciato, a piede libero, 2 italiani, un 51enne e un 42enne, per il reato penale di uccisione di animali protetti e con mezzi non consentiti. Nel bagagliaio i 2 uomini avevano anche 70 tagliole pronte per essere utilizzate.

I ghiri si possono distinguere dagli scoiattoli perchè tengono la coda distesa

Le tagliole sono state sequestrate e i corpi degli animali sono stati consegnati all’ATS Milano città metropolitana – distretto veterinario ovest milanese ufficio di Parabiago.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram