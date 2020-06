L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).



SOGNANDO IL FUTURO



Al primo risveglio,

dopo un tranquillo sonno,

la vita ti sembra

che sia più determinata e bella,

forse perché la notte

l’hai passata a sognare

l’avverarsi delle tue aspirazioni,

il realizzarsi dei tuoi sentimenti

verso altre affermazioni

ed altri pensieri

che ti cambieranno la vita.

Allora, con la mente fresca

e l’animo in subbuglio,

attendi solo il momento

che si materializza il tutto.

Or non sei del tutto convinto

di quel che hai presupposto

e che debba accader subito,

ti sembra troppo bello,

lo stai aspetta do da parecchio

tempo,

Allor, lasci far al caso

senza forzar niente e nessuno,

lasci che il tuo futuro

disponga ciò che vuole

della tua vita, accettandone

qualsiasi derivazione,

ma sempre sperando

nell’avverarsi del sogno,

ma ricordati che esso è biricchino,

fa’ ciò che vuole in ogni momento

fregandosene del tuo sentimento

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram