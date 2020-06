Incendio in via De Gasperi. Le foto del trasformatore Enel

Rho. Questa notte, a mezzanotte e mezza, si é sviluppato un pericoloso incendio in via Alcide De Gasperi.

Un trasformatore Enel da 130KV a 15Kv ha preso fuoco per cause ancora da stabilire. Lo hanno spento i vigili del fuoco di via Messina a Milano presenti con 3 automezzi e 4 squadre, usando la tecnica del getto d’acqua frazionato. Non ci sono stati fortunatamente feriti o intossicati, ma l’intervento ha richiesto una grande professionalità da parte degli operatori.

