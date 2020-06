Davide Caparini su Nord Notizie. “I lombardi vogliono la Lombardia Stato”

Milano. In una bella intervista rilasciata a Nord notizie al giornalista Roberto Pisani, l’assessore al Bilancio di regione Lombardia Davide Caparini ha rilanciato la questione Lombarda e, forse, quella sopita voglia di secessione, che sonnecchia in un angolino dell’anima di tutti i lombardi, specie dopo quanto è successo con l’emergenza sanitaria Covid 19.

L’assessore Davide Caparini non parla solo dell’autonomia Regionale richiesta dai lombardi con il referendum del 22 ottobre 2017, ma vi aggiunge la richiesta del conquibus, i soldi. Oggi, dopo quanto si è assistito con la gestione statale dell’emergenza sanitaria Covid 19, la voglia di autonomia dei Lombardi è sicuramente maggiore di quella del 2017. C’è però qualcosa in più e traspare chiaramente dall’analisi della situazione effettuata dall’assessore lombardo.

Un discorso molto forte, anche se pacato, che va anche al di là delle polemiche iniziate con botta e risposta su twitter fra l’assessore e l’ “esperto di fake news governativo” Massimo Mantellini.

L’intervista a Davide Caparini sui giornali di oggi, ma non è il solo a esprimere questo desiderio

Sono giorni e giorni che i politici lombardi, e non solo lombardi parlano di autonomia e fanno pressione sullo stato e sul governo Conte, che fa allegramente finta di non sentire. Un altro caso è quello del governatore della Liguria Giovanni Toti che, come riporta anche in questo caso Nord Notizie, ha detto lo scorso gennaio 2020, in epoca pre covid 19, a Sanremo: “Io sono autonomista fin da ragazzo ma sto diventando indipendentista a forza avere un dialogo impossibile con i governi che si sono succeduti alla guida del Paese”. Anche Matteo Salvini ultimamente ha ripreso in alcune occasioni a citare l’autonomia delle regioni.

Non cito il governatore del Veneto Luca Zaia perchè non ha mai smesso neppure un attimo di parlare di Veneto, autonomia e indipendenza, e di quanto lo stato italiano, specie nell’emergenza Covid 19, abbia lasciato sole le regioni del Nord. Autonomia e indipendenza, che sia gestionale o politica poco importa perchè da un punto di vista pratico i due aspetti della questione di sovrappongono, sembrano tornate ad essere un argomento nell’agenda politica.

