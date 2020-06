Beccato spacciatore di via Manin a Magenta

Nel corso pomeriggio di domenica 21 giugno 2020 a Magenta, la compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso ha messo in atto un’operazione info-investigativa.

I militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto (ex art.73 L.309/90), N.A, classe 1982, residente a Magenta in via Manin, celibe, nullafacente, pregiudicato.

Lo stesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 33,5 di marijuana suddivisa in dosi, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Arrestato trattenuto presso camere sicurezza quest’Arma, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

