Badante in carcere per incendio doloso. Ad Abbiategrasso

Presunta colpevole di incendio doloso. Finisce in carcere.

Venerdi 19 giugno 2020, i militari della compagnia Carabinieri di Abbiategrasso hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna Ucraina, classe 1971, ritenuta responsabile di incendio doloso.



Il fatto risale al 15 Agosto 2019. Ad Abbiategrasso, in via Pellico, si sviluppava un incendio che danneggiava due autovetture rispettivamente di proprietà di una donna italiana classe 1957 e di una donna italiana classe 1990 (madre e figlia). L’incendio interessava anche un portico ed un box adiacente alle auto incendiate.



La donna autrice del rogo faceva la badante presso l’abitazione di un’anziana signora. Proprio in quell’ambito maturava il proposito criminale e di vendetta per futili motivi della badante nei confronti dei suoi datori di lavoro e della figlia.

Questo per lo meno il movente ipotizzato dagli uomini dell’Arma. Per fortuna il tutto si risolse con danni materiali a cose e non a persone.

Ora la donna è stata tratta in carcere

