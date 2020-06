Scontro auto scooter in via Roma a Marcallo con Casone, allo svincolo con via Marconi.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 17.30 di sabato 20 giugno 2020. La Ford Fiesta argentata ha subito un impatto dalla parte laterale destra. Scontro frontale invece per lo sccoter.

Feriti in modo lieve un uomo di 20 ann e un uomo di 53 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Magenta e la Polizia locale.

