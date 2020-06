Quanto è importante che i bambini stiano a contatto la natura. “Spazio Montessori” a Cerello di Corbetta

“Ed eccoci qui … a distanza di pochi giorni dall’apertura del nostro

cancello, un mare di emozioni ci ha accompagnato in questo

nuovo percorso post Covid-19 – spiegano le educatrici dello ‘Spazio Montessori’ di Cerello -Nuovi e vecchi sguardi sono entrati a far parte del nostro centro estivo: bambini emozionati, euforici,timorosi e malinconici hanno affrontato questo rientro in comunità con nuove consapevolezze e con tanta, tanta voglia di tornare a giocare liberi e spensierati con gli amici. Guardare la nostra struttura tornare a vivere è stato un po’ come aver trattenuto il fiato per un lungo periodo e aver preso una boccata d’aria a pieni polmoni!”

Ed è proprio così! E’ partito il 15 giugno 2020 il campus estivo dello “Spazio Montessori” di Cerello, a Corbetta. Nuovi volti di bimbi, educatrici di sempre e new entry. Tutti assieme per un percorso che vuole essere un ritorno alla vita e una riscoperta della natura dopo mesi di quarantena. Ora sono quattro le maestre che accolgono quotidianamente i bambini, e il numero dei frequentanti è salito a 20.



“Nonostante la difficoltà di dover indossare la mascherina, igienizzare ogni superficie, controllare che il distanziamento venga rispettato, possiamo dire che siamo molto felici di poter tornare a fare il nostro lavoro, ma ancor di più vedere il sorriso dipinto sul volto dei bambini ci scrolla di dosso ogni fatica” commentano le educatrici.

Che bello dunque scoprire la vita attraverso un piccolo uovo schiuso nel grande giardino che accoglie i bambini. Piccoli ospiti che sono in realtà una famiglia. Bambini che qui possono socializzare, crescere da ogni punto di vista, mangiare all’aperto, giocare, toccare con mano la sabbia, l’erba, la natura.

Si ricorda che il campus estivo non è che una tappa di un percorso educativo ben più lungo e complesso, che proseguirà a settembre. Per le iscrizioni all’anno 2020/2021 nella struttura gestita dall’Aps “Casa degli Angeli” che si trova a Cerello (Corbetta, Milano): segreteria@casadegliangeli.online.

