Incendio all’impianto fotovoltaico a Dairago

Dairago. Intorno alle 13:30 i vigili del fuoco di Legnano, Milano e di Inveruno sono intervenuti in via dell’Industria dove è andato a fuoco un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto di un’azienda.

L’incendio è ancora in corso. Non sembrano esserci feriti o intossicati. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio con i mezzi aps di Legnano e Inveruno, una autobotte da Inveruno, e il carro soccorso con il gonfiabile per le evacuazioni di emergenza del dipartimento di via Benedetto Marcello di Milano. Dalle prime informazioni pare che l’azienda in cui si è verificato l’incidente produca filati.

