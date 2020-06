UBI Banca. In trasferta da Palermo per rapinarne le agenzie

Seguirà un servizio con i nomi e icurriculum dei 5 trasfertisti che avevano preso Milano per la loro cassaforte personale.

La Polizia di Stato, coordinata dalla procura della repubblica di Milano, ha arrestato a Palermo un’ordinanza 5 “trasfertisti” palermitani. Sono accusati di aver organizzato e compiuto 4 rapine, di cui una non riuscita, ai danni di agenzie dell’ stituto bancario “UBI Banca”. Le rapine sono state commesse a Milano tra maggio e agosto 2019 e hanno fruttato complessivamente 297.931 euro.

Milano . Una banda di rapinatori palermitani avevano preso Milano e le filiali di Ubi banca per il loro Bancomat. La squadra mobile di Milano e quella di Palermo hanno spiegato loro che le cose non stanno esattamente cosí.

