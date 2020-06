“Anchio onlus” e il campus estivo 2020 con vacanza in Valtellina.

L’emergenza Covid-19 ha comportato molte rinunce e restrizioni, soprattutto per bambini e ragazzi. Situazione questa che ha implicato conseguenze ancor più rilevanti per chi è affetto da “disabilità” fisica o psichica. Si pensi ad esempio all’importanza del movimento, a ciò che comporta l’isolamento fisico dai propri amici ed affetti magari per chi è autistico.

Ora che l’Italia riparte, “Anchio onlus” non fa da meno e propone il campus estivo “Anchio 2020”. Si ricorda che lo spirito dell’associazione è quello di unire “abilità” e “disabilità”. Il campus partirà martedì 23 giugno 2020. Sarà un campus itinerante dove i ragazzi faranno delle attività in movimento. Il programma si spalma su tre giorni settimanali e comunque per il periodo che va dal 23 giugno 2020 al 30 luglio 2020.

Le attività

Il MARTEDI’ prevede un percorso cittadino per portare avanti l’iniziativa di “Corbetta senza barriere”. Si pensi all’esperienza fatta in tal senso anche nel 2019, che ha portato i ragazzi di “Anchio onlus” a far visita alle attività commerciali e studi professionisti corbettesi per verificarne accessibilità a chi è ad esempio in carrozzina o ha difficoltà di vario genere collegate allo stato fisico. Anche per quest’estate, dunque, verrà proposta l’esperienza che già in passato aveva dato buoni frutti e aveva permesso di avvicinare Corbetta alla realtà della onlus. Ci sarà poi il laboratorio per la realizzazione di attrezzi/strumenti agricoli, che serviranno a loro volta a mandare avanti delle attività che la onlus svolge durante l’anno.

Il MERCOLEDÌ prevede la “Milano da scoprire” attraverso parchi, musei, la visita al centro storico, passeggiate e altro ancora.

Il GIOVEDÌ prevede la “Giornata verde” tra orto, fiori e piante. Il tutto sarà svolto in collaborazione con il ristorante Cristian Magri di Settimo Milanese. E ancora, laboratori vari come quello dell’acquerello e della creta.

Vacanza in Valtellina

Dal 17 al 23 agosto 2020, “Anchio onlus” andrà in vacanza in Valtellina presso la Torre dei Basci. Si tratta di un soggiorno che durerà una settimana, con sistemazione in appartamento accessibile, escursioni giornaliere senza barriere (chi non deambula parteciperà utilizzando la Juliette sotto la supervisione delle guida del CAI). I ragazzi saranno accompagnati e saranno sotto la responsabilità di 2 volontari di “Anchio onlus”.

Per info e iscrizioni è attivo il 3314900868 tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

