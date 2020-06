Scappano dopo incidente davanti ai carabinieri

Sono nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima che dovrebbe avvenire, seguendo la prassi, questa mattina.

È successo ieri sera in via Milano , al quartiere Lavagna. I carabinieri della compagnia di Corsico hanno arrestato una donna di 27 anni e un uomo di 52 anni, entrambi italiani dopo che avevano causato un incidente stradale con dei feriti lievi. I due, nonostante la presenza dei carabinieri sul luogo dell’incidente, hanno tentato la fuga a bordo della loro auto, senza prestare soccorso ai feriti. Hanno posto resistenza ma sono stati subito bloccati e arrestati.

