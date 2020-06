Cervo volante. Il censimento nel parco del Roccolo

La partecipazione è gratuita. Dopo aver inviato la foto a Inaturalist, inviatela anche ila nostro indirizzo email redazione@cronacaossona.com con l’oggetto cervo volante e il vostro nome. Anche il nostro giornale la pubblicherà in una specifica galleria.

In alcune aree di interesse del Parco del Roccoo il monitoraggio sarà effettuato dalle G.E.V. del Parco e sarà svolto un monitoraggio dettagliato da parte delle G.E.V. del Parco)

Per aitare a mappare e censire il cervo Volonte bisonga osservare be i punti dove potrebbe trovarsi, lo si fotografa, e si registra l’osservazione con lo smarthphone tramite l’app iNaturalist, inserendola nel progetto “Parco del Roccolo Community

I posti migliori in cui trovarlo, il suo habitat naturale sono i boschi maturi di latifoglie, quelli con alberi già alti, preferenzialmente i querceti in cui si trova una discreta presenza di legno morto.

Il cervo volante è il più grande coleottero europeo, ed è inserito nella lista delle specie d’interesse comunitario descritte nell’ allegato 2 della Direttiva Habitat. Per aiutare acompilare il censimento del cervo volante chi vuole deve eseguire alcune semplici istruzioni.

Bella iniziativa per monitorare la presenza del cervo volante (Lucanus cervus) all’interno del territorio del Parco del Roccolo con l’aiuto dei cittadini dei comuni che ne fanno parte: Casorezzo , Arluno e Parabiago .

Ilaria Maria Preti 3748 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.