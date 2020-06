Il Turismo Couchsurfing ucciso e seppellito daI covid 19

Con una lettera a tutti i membri, couchsurfing, la piú grande comunità mondiale di surfisti del divano annuncia di dover cambiare pelle e diventare a pagamento per sopravvivere alla pandemia covid 19 e ai lockdown.

Couchsurfing, cioè fare surf tra i divani. È un metodo estremamente economico per spostarsi da un paese all’altro e di fare turismo. Si mette a disposizione il proprio divano o un qualunque posto letto a casa propria e si acquisisce cosí il diritto a sapere da chi andare per avere a disposizione un divano altrettanto gratuito in cui dormire. Negli ultimi 14 anni couchsurfing è stato il punto di riferimento per chiunque amava, o era costretto, a viaggiare con lo zaino in spalla. Un metodo di viaggiare ancora piú economico della rete di ostelli della gioventù esiste anche dove gli ostelli della gioventù non ci sono.

Il couchsurfing basava tutta la sua organizzazione su una comunità internet che, i 14 anni film era diventata enorme e dava lavoro ad alcune persone che gestivano la pubblicità la manutenzione del sito. Ieri hanno spedito una lettera a tutti i membri dichiarando di essere in forte crisi a causa del covid 19 e del lockdown era pur avendo già ottenuto dei finanziamenti da parte del governo degli Stati Uniti d’America dove ha sede la società che gestisce il portale.

La lettera di couchsurfing

Tutti i membri di Co­uchsurfing credono che vi siano cose più importanti del dena­ro, della proprietà e dello status socia­le. Ci sono voluti più di 14 anni per far nascere la communi­ty. Senza il tuo aiuto, questa community and­rà persa per sempre. Date le difficol­tà causate dalla pan­demia di COVID-19, rischiamo presto di non poter più far fronte ai pr­opri obblighi finanz­iari.

Abbiamo ridime­nsionato il nostro team, accettato tagli allo stipendio, eli­minato o rinegoziato tutti i contratti, eliminato il nostro ufficio (stiamo lavo­rando da remoto al 100%) e richiesto i fondi messi a disposi­zione dal governo de­gli Stati Uniti per l’emergenza COVID-19 attraverso il CARES Act. Purtroppo, questo non è sufficiente.

Couchsurfing a pagamento. La fine della fisiologia dello scambio gratuito

A partire dal 14 maggio 2020, chiediamo ai nostri membri di contribuire con 2,39$ al mese o 14,29$ all’anno per mantenere in vita Couchsurfing. Il contributo dei membri sarà necessario per accedere al sito web di Couchsurfing e alle applicazioni mobili. I contributi dei membri verranno utilizzati per sostenere Couchsurfing durante e dopo l’emergenza COVID-19 e per continuare a mantenere al sicuro questa comunità. È la nostra ultima spiaggia, e non è una decisione che prendiamo alla leggera. Per sostenerci accedi a couchsurfing

Non c’è piú pubblicità

Ci sono buone notizie: Tutti i membri di Couchsurfing possono ora inviare messaggi e richieste Couch illimitate. Poiché la pubblicità non ci supporta più, tutte le pubblicità di terze parti verranno presto rimosse dal sito web e dalle applicazioni mobili. Nel prossimo futuro, i contributi dei membri ci permetteranno di ridurre significativamente il costo di Verifica. Il sito web e le applicazioni mobili continueranno a evolversi e stiamo sviluppando molte interessanti funzionalità richieste dalla community.

Maggiori dettagli su queste modifiche sono disponibili sul nostro blog.

Se conosci qualcuno che vuole promuovere e sostenere gli ideali del Couchsurfing, ti chiediamo di parlare con lui e di incoraggiarlo a diventarne membro. Per qualsiasi domanda o problema, contatta l’assistenza all’indirizzo email. Grazie. Il team

