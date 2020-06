Sequestri per 20 milioni di euro e arresti nel regno dei Casamonica

Le confische sono state ordinate per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia beni. Nell’operazione sono impegnati oltre 150 poliziotti dello Sco e della Squadra Mobile Roma e commissariato Romanina.

La polizia di stato ha comunicato, questa mattina tramite un twitt che stanno compiendo arresti e confische di beni, valutati in un primo momento per almeno 20 milioni di euro, al clan dei Casamonica.

