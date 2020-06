Area C. L’ emergenza Covid 19 non è finita ma a Milano torna lo ZTL

Oggi a Milano torna la limitazione di Area C. Si puó entrare nella cerchia dei bastioni di Milano solo pagando o utilizzando i mezzi di trasporto pubblici’che per poi non sono ancora fatto adeguati a trasportare il numero di persone che trasportavano prima del lock down. Cosa succederà?

Area C era stata sospesa a marzo 2020 con l’ istituzione del lockdown. “da giovedí 11 giugno è riaperto al pubblico l’Infopoint della stazione metropolitana Duomo dedicato ad Area B e Area C. Per accedervi agevolmente e nel rispetto delle necessarie misure di distanziamento, è necessario tramite l’app di Atm oppure tramite il “Totem touch” installato nello stesso Infopoint, dove è possibile richiedere il supporto di un assistente alla clientela.” Dicono dal Comune.

Libera e gratuita la sosta sulle strisce blu

La sosta sulle strisce blu che si trovano all’esterno della cerchia filotranviaria sarà libera e gratuita.attwnzione peró agli ambiti del territorio cittadino. La gratuità riguarda gli ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43. All’interno della cerchia filoviaria 90-91 è stata ripristinata la sosta riservata ai residenti negli stalli contrassegnati dalla riga gialla e a pagamento sulle strisce blu.

Area B resta sospesa, per il momento

Secondo quanto comunicato dal Comune di Milano continua a essere garantita l’accessibilità in aree territoriali caratterizzate da una domanda di sosta particolarmente alta, vista l’attuale limitata capacità del trasporto pubblico, soprattutto extraurbano. Questi ambiti costituiscono zone di interscambio tra il trasporto privato e le diverse forme di offerta di trasporto pubblico e sharing. Questa iniziativa e la sospensione di Area B, assicurano sempre da Comune di Milano, resteranno in vigore fino all’emissione di provvedimenti che ripristineranno la capacità numerica del trasporto pubblico, tenendo conto dell’evolversi della situazione di emergenza covid 19. Area B copre quasi tutta la città e ha creato molti problemi ai milanesi e a chi abita nei dintorni e lavora in città. Area C ne ha creati mtli meno.

Marco Granelli, assessore ala mobilità, su Area C e Area B

“Il traffico presente all’interno della Cerchia dei Bastioni è tornato quasi ai livelli pre-emergenza Covid 19 e per questo riteniamo opportuno riaccendere le telecamere di accesso alla ztl Area C. Mentre per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, abbiamo al momento mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione”.

Esenti dal pagamento dello ZTL Area C le ambulanze e gli altri veicoli utilizzati da personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria

Restano esenti dal pagamento della sosta e derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, a esclusione della ztl Area C per la quale è prevista la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso, i veicoli utilizzati da personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell’emergenza sanitaria Coovid 19

