Michele De Chirico e Ruggero Fiore sono le due vittime dell’incidente di Vermezzo

Vermezzo. Ha fatto molto impressione il grave incidente avvenuto ieri sera sulla Vigevanese, in cui hanno perso la vita 2 uomini. Questa mattina sono stati comunicati i nomi. Si tratta dell’autista dell’audi, Michele de Chirico, 36 anni, residente a Parabiago, e di Ruggero Fiore, 45 anni, di Legnano.

Michele De Chirico era un noto dentista, con doppia cittadinanza, italiana e romena. E’ vicepresidente nazionale di Adri, una associazione che raccoglie i dentisti che si laureano in Romania.

Infatti a causa del numero chiuso delle facoltà di odontoiatria in Italia non è difficile trovare dentisti italiani che si sono laureati nelle università delle città di in altri paesi appartenenti all’Unione Europea, fra cui quelle di Timisoara, Arad o come nel caso del dott. De Chirico, Bucarest.

Incidente dovuto forse alla velocità troppo alta

Dalle notizie diffuse dai primi accertamenti pare che l’incidente sia stato causato dalla velocità troppo alta in un punto particolarmente delicato della strada. Il magistrato di turno, che si occupa delle indagini sull’incidente, ha trattenuto le salme delle vittime.

