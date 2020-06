A Corbetta l’evento per il lancio del Milano Pride 2020.

Per via dell’emergenza Covid-19 e di tutte le norme messe a punto per il contenimento del Coronavirus, diversi Pride hanno deciso di spostare l’appuntamento a data da destinarsi oppure di trasformare l’evento in un insieme di appuntamenti sia reali che online per poter celebrare in ogni caso il mese della fierezza gay.

Il ‘Milano Pride’ del 27 giugno 2020 non è stato cancellato, ma non ci saranno ovviamente parate. Verranno realizzati diversi eventi online durante la settimana dal 22 al 28 giugno 2020 chiamata ‘WeekPride’. Sabato 27 giugno il Milano Pride 2020 animerà la città con contenuti e appuntamenti virtuali e, compatibilmente con le norme di sicurezza in vigore, anche reali”.

Questo in particolare il messaggio che arriva dall’amministrazione Ballarini di Corbetta: “Un invito aperto alla città di Milano e alle città della provincia di unirsi a noi per dire ‘NO’ a ogni violenza e discriminazione di genere, orientamento sessuale, religione, cultura e provenienza.”

La panchina arcobaleno posizionata mesi fa in villa Ferrario

Un primo appuntamento virtuale si terrà proprio martedì 16 giugno 2020 alle ore 11 nel cortile del Municipio di Corbetta, alla presenza di sindaci e amministratori della zona, che anche quest’anno hanno rinnovato il Patrocinio, e dei rappresentanti dell’associazione LGBTI+ del nostro territorio, insieme a “Le Rose di Gertrude” attiva nel coordinamento arcobaleno di Milano e città metropolitana, che con il Comitato Milano Pride CIG Arcigay promuove ed organizza la manifestazione e gli eventi. Un momento simbolico, questo, per il lancio del Milano Pride 2020.

Le rose di Gertrude

Annunci sponsorizzati

“Ad oggi sono quattro i sindaci che hanno confermato la loro presenza a Corbetta. Con loro, gli Amministratori della nostra zona che hanno rinnovato il patrocinio agli eventi e alla parata del Milano Pride 2020, affianco all’associazione ‘Le rose di Gertrude’ – spiega Sergio Prato, referente dell’associazione – Verrà virtualmente lanciata la manifestazione in questo mese di giugno chiamato ‘Mese della fierezza gay”.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram