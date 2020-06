Genitori dei bambini e mamme coraggio in piazza il 20 giugno

Milano. Il prossimo 20 giugno 2020 i genitori dei bambini che sono stati tolti illegalmente o illecitamente ai loro genitori si troveranno in piazza Cadorna per una manifestazione. Fra loro ci saranno gli aderenti al gruppo delle Mamme Coraggio, Nella loro prima opzione avevano chiesto di manifestare sotto il tribunale dei minori di Milano. Di oggi la proposta, accetata, del questore di manifestare in piazza Cadorna.

Una piazza vale l’altra, perchè per questi genitori è importante far rilevare il loro problemi, spiegare cosa stanno patendo per le incomprensioni le lentezze, la dilaniante lontananza dai figli cui sono stati sottoposti e non solo a causa del Covid 19. Sono genitori che stanno lottando per i loro figli. Non vi dico che sono perfetti a priori, anche perchè non esistono genitori perfetti. Si diventa perfetti solo dopo che sono cresciuti, forse, e solo se è andato tutto bene. Le difficoltà sono tante ma, santo cielo, non si possono dar crescere i bambini in comunità quando vi è la possibilità di dare una mano a casa. Spesso il problema è che

Mamme Coraggio

Fra i genitori che parteciperanno alla manifestazione ci sono le mamme coraggio. Sono le mamme che lottano per riavere i propri figli e appartengono all’associazione ilcoraggio onlus. Si battono contro un sistema che tende ad allungare i ricoveri dei bambini nelle comunità per minori, dove non dovrebbero per legge restare per più di due anni, e dove invece spesso rimangono fino alla maggiore età.

