Vermezzo incidente gravissimo. 2 morti

Vermezzo. un gravissimo incidente è successo qualche minuto dopo le 20 di domenica sera all’altezza della provinciale. Forse l’autista ha perso il controllo dell’auto, un’audi bianca con targa straniera, e ha causato un un incidente stradale. L’auto è finita in un corso d’acqua laterale al Naviglio, all’altezza del ponte sul Naviglio che collega Vermezzo con la strada vigevanese.

Ambedue gli uomini che erano a bordo dell’automobile, avevano circa 30 anni, sono deceduti. Sul posto le ambulanze della Croce Azzurra di Abbiategrasso, un elicottero del 118 e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, per i rilievi dell’incidente. I vigili del fuoco di via Messina hanno recuperato l’auto dal fosso in cui era caduta.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram