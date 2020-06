L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

CALORE EMOZIONANTE

Nasce dal nulla,

basta una scintilla per far scattare qualcosa nel cuore.

È come il fuoco,

che rallegra scoppiettanti,

riscaldando e illuminando tutto ciò a lui intorno,

non è nato dal nulla, ma da una scintilla,

anche creata da madre natura.

L’amor non nasce dal niente,

ma da un’attrazione che, come una calamita, due persone attira

in un turbinio di emozioni,

che fan fare battiti strani ad un cuor palpitante,

ed una forte emozione assale tutto il corpo,

rendendo lo spirito molto leggero,

sembra volar in paradiso, in mezzo agli angeli,

a lodare questo momento di estasi,

sperando che non finisca nel tempo.

