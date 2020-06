La polizia stradale di Arezzo ritrova l’orologio di Samu Castillejo mentre lui sta facendo denuncia per la rapina

Milano. Alle ore 18 di ieri pomeriggio in Piazza Principessa Clotilde due uomini di cui uno armato di pistola hanno rapinato il 25enne calciatore del Milan Samu Castillejo, sottraendogli l’orologio che aveva al polso. Valore 80.000 euro.

Dopo la rapina i due sono scappati in moto. Oggi pomeriggio il calciatore si è recato in Questura e ha sporto denuncia negli uffici della Squadra Mobile.

Denuncia e descrizione dell’orologio sono stati qui di inseriti nel database delle della Polizia per le ricerche e, poco dopo, una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo, durante un controllo nell’area di servizio Bettolle dell’autostrada A1, ha fermato due persone a bordo di una auto, che avevano con sè un orologio di valore, dello stesso modello e marca di quello sottratto al giocatore del Milan.

Gli agenti della Polstrada di Arezzo hanno contattato i colleghi della Squadra Mobile di Milano presso i cui uffici si trovava ancora Samu Castillejo.

Tramite una foto, Samu Castillejo ha riconosciuto l’orologio ed il riscontro definitivo è arrivato con il controllo della matricola unica dell’orologio, inciso sugli elementi interni e indicato anche nel certificato di proprietà dell’orologio.

I due uomini, italiani di 30 anni circa, sono stati quindi fermati dalla Polizia Stradale di Arezzo.

La Squadra Mobile di Milano ieri sera ha effettuato una perquisizione ex art. 41 T.u.l.p.s. a Brugherio dove si è scoperto che si trova il “covo” milanese dei due rapinatori.

