Tragedia familiare a Vanzago

Vanzago. Ieri sera una donna e suo figlio sono stati trovati morti all’interno dell’appartamento in una corte di via Pregnana a Vanzago. Una prima ipotesi dei carabinieri, che stanno ricostruendo i fatti, si tratterebbe di una tragedia familiare. Al suo rientro in casa il figlio avrebbe trovato la madre morta e si sarebbe suicidato. La squadra della scientifica dei carabinieri ha effettuato i rilievi e le possibili ipotesi vengono tutte vagliate. L’indagine è affidata alla compagnia dei carabinieri di Legnano.

