Uffici postali. Riaprono Sesto San Giovanni e Paderno Dugnano

Altri 2 uffici postali superano il lockdown e riaprono con le nuove regole per limitare le possibilità di contagio da covid 19.

Uffici postali e sportelli a Sesto San Giovanni

Dal 8 giugno ufficio postale di via Pisa 10 a Sesto San Giovanni riprende l’orario normale, quello che aveva prima del lockdown per il covid 19. L ufficio sarà aperto dalle 8:20 alle 13:45 dal lunedì al venerdì mentre sabato aprirà dalle 8:20 alle 12:45.

Uffici postali di Paderno Dugnano

Ha aperto anche l’ufficio postale di Paderno Dugnano, in via Corridoni 58. I suoi orari sono dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. I due uffici postali sono stati aperti a orario ridotto per tutto il periodo del lockdown, ma a partire da ieri tornano essere pienamente operativi. L’ accesso agli uffici postali avviene in modo che all’interno dell’ufficio ci siano tante persone quante sono quanti sono gli sportelli disponibili.

È stato possibile riaprire gli uffici postali in quanto sono state adottate delle misure di sicurezza quali l’installazione di pannelli schermati in plexiglass negli uffici postali con il bancone aperto e ribassato, il posizionamento di strisce di sicurezza ed effettuate accurate procedure di sanificazione degli uffici postali stessi.

