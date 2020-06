Il picchio nel tubo

Milano. Ieri mattina in via Lucera i vigili del fuoco di via Messina sono dovuti intervenire per liberare un picchio che era caduto all’interno di un tubo pluviale, una grondaia, ed era finito fino cantina.

I vigili del fuoco hanno dovuto smontare tutto il tubo per riuscire a liberarlo. Sul posto c’era anche il personale della protezione animali che dopo il salvataggio si è preso cura dell’uccellino che probabilmente ha un’ala spezzata. Nel video diffuso dei vigili del fuoco le operazioni del difficile salvataggio

In effetti un volo all’interno della grondaia non è facile da affrontare neppure per un picchio abituato a fare i buchi nel legno. L’uccellino deve aver scambiato il tubo il tubo della grondaia per il tronco di un albero.

