Colpo grosso. Durante l’operazione Flashback la polizia di stato sequestra 15milioni in contanti

Operazione Flashback. La polizia di stato su ordine della DIA, la direzione distrettuale Antimafia, ha eseguito una serie di perquisizioni che hanno portato a scoprire, e sequestrare, 15 milioni di euro.

Il denaro era nascosto in un’’intercapedine ricavata tra un muro artificiale ed un muro perimetrale interno. Erano in 28 scatoloni, suddivisi in banconote di vario taglio che variava dai 200 ai 20 euro. Altri 167mila euro sono stati trovati in una officina e in una cassaforte. 3 gli arresti. L’operazione è a carico 3 noti i narcotrafficanti residenti in Lombardia e di altre persone del loro entourage.

Il denaro è considerato il provente di un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il Centro – Nord Italia. Altri particolari sull’operazione flashback saranno diffusi nelle prime ore del pomeriggio

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram