L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Vi presentiamo il racconto che il poeta ha presentato al concorso A.U.P.I. nel 2019, racconto premiato come finalista dalla OTMA2 edizioni di Milano. Il racconto si intitola “SOGNO INFINITO” A SPASSO TRA I VARI GIRONI, FINO A FINIR LA’, SUL PUNTO PIÙ ALTO, OVE ECCELLA L’UNIVERSO DEL BENE.

Per una lettura più snella della composizione, alleghiamo le foto delle pagine del racconto, così da averne una per una a disposizione. Basta cliccare sulla foto e si aprirà.

Racconto pagina 1

Racconto pagina 2

Racconto pagina 3

Racconto pagina 4

Racconto pagina 5

Racconto pagina 6

Racconto pagina 7

Racconto pagina 8

Racconto pagina 9

Racconto pagina 10

Racconto pagina 12

Racconto pagina 13

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram