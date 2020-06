Cade e finisce in coma in piazza Repubblica

Milano. Un senzatetto tunisino 60enne, G. M. B. B. , cade questa mattina in piazza della Repubblica e finisce in coma. ( foto di repertorio)

Ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e si è ferito gravemente. L’agenzia regionale Emergenza Urgenza ha riportato che l’uomo è stato soccorso alle 6 di questa mattina all’angolo fra Piazza della Repubblica e via Città di Fiume e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Città Studi con lesioni alla testa e al volto.

E’ in coma e sta lottando per sopravvivere. Da quanto accertato dalla Polizia di stato, intervenuta sul posto per accertare le dinamiche dell’incidente, l’uomo è caduto da solo, inciampando nel marciapiede, probabilmente perché ubriaco.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram