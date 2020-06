Compra una pistola Beretta Storm nel buio della campagna di Castano Primo. A cosa doveva servire?

Castano Primo. Nella serata del 5 giugno, verso le 22, gli agenti del commissariato di Legnano hanno fermato due persone che stava effettuando la compravendita di una pistola, Beretta Storm P4 con la matricola abrasa e corredata di 50 proiettili 9.21 compact. I due si trovano in un campo , a fianco della strada sterrata che porta a Lonate Pozzolo. I poliziotti avevano ricevuto una segnalazione sulla possibile vendita e si sono fati trovare sul posto.

Nonostante il buio non abbia reso facile l’operazione, i poliziotti hanno arrestato un pregiudicato italiano, F.P., 60 anni, per detenzione di arma e munizioni clandestini. L’arma era infatti nel bagagliaio utilizzata dal 60enne. L’altro uomo, anche lui italiano, V.S: 47 anni, già noto alla polizia per reati contro la persona, aveva invece con sè 2500 euro in contanti. Si può lecitamente pensare che fosse il denaro destinato all’acquisto della pistola.

Non è stato reso noto però se la polizia è già p al corrente dell’uso che intendeva fare dell’arma. P. F. . È stato arrestato dagli agenti dell’anticrimine di Legnano, e portato presso la casa circondariale di Busto Arsizio.

