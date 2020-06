Movida a Milano. Rissa fra ubriachi finisce tragicamente. Grave un 24enne

Rissa fra ubriachi nella zona della Movida di Milano. I carabinieri del comando di Via Moscova stanno cercando testimonianze attendibili e video che abbiano ripreso quanto è successo la scorsa notte in Corso Garibaldi 104 a Milano, alle 2.30. ( foto di repertorio. Corso Garibaldi visto da Largo la Foppa, nei pressi del luogo della rissa fra ubriachi )

Durante una lite fra ubriachi, L.P. un giovane di 24 anni, è stato accoltellato con 4 profondi fendenti al torace e 1 all’inguine ed ora è gravi condizioni all’ospedale di Niguarda dove è giunto in codice rosso. Un altro giovane A.D. di 29 anni ha battuto violentemente la testa ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo con un forte trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Ha detto che stava riprendendo quanto succedeva ma non saprebbe dire se è caduto da solo o se lo hanno spinto.

Rissa fra ubriachi. Testimoni non attendibili

Al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli è stata portata anche una giovane di 20 anni, M.M.P. che era sotto shock e in forte stato di agitazione. Nessuno dei giovani ha saputo dire chi ha accoltellato il 24enne. L’analisi delle riprese delle telecamere di sorveglianza che si trovano agli ingressi dei locali della Movida di Milano che potrebbero aver ripreso anche la rissa fra ubriachi, poi finita tragicamente, potrebbe dare agli investigatori elementi certi su quanto successo.

