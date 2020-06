Coronavirus. In Lombardia domani riapre tutto o quasi, rispettando le regole

La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento. Per conoscere invece tutte le misure e i servizi attivati dalla Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus si può consultare la pagina dedicata

Per chi è sottoposto a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

