2 Baby rapinatori a Milano arrestati. Tante aggressioni di minorenni in zona Dateo

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, in via Melloni, 2 giovani di 19 e 17 anni sono stati rapinati dei portafogli e del cellulare da una coppia di ragazzini armati di taglierino. I due baby rapinatori hanno 14 e 15 anni e sono stati arrestati da una pattuglia della polizia di stato in piazzale Dateo, a Milano, dopo essere stati rintracciati dalle vittime accompagnate dal padre di uno dei due.

Gli uomini del commissariato Monforte Vittoria li cercavano da qualche giorno. Diverse persone avevano segnalato che nelle zone di largo Marinai d’Italia, Via Cadore, Piazzale Dateo e Corso Indipendenza c’era stato un aumento di casi di aggressioni fra giovanissimi, che spesso sfociavano in rapine vere e proprie. Per questo motivo gli agenti avevano intensificato i controlli nella zona. Dopo la mezzanotte sono stati chiamati per una rapina in strada avvenuta in via Melloni.

Baby rapinatori spediti nell’anticamera del carcere minorile

Sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo di circa 50 anni insieme al figlio e ad un amico. I due ragazzi, 17 e 19 anni, erano appena stati rapinati, in via Melloni. Due ragazzini li avevano minacciati con un taglierino e si erano fatti consegnare i telefoni cellulari e il portafogli di uno dei due giovani. Dopo aver saputo della rapina il 50enne era sceso in strada per cercare i baby rapinatori e avvisare la polizia. I rapinatori sono stati rintracciati in piazzale Dateo dal 50enne e dalle due vittime. Hanno quindi avvisato la polizia attraverso il Nue 112 che li ha messi in contatto con la centrale operativa questura.

La pattuglia arrivata sul posto ha arrestato i due giovanissimi rapinatori, che erano ancora in possesso dei due telefoni cellulari e del taglierino usato per la rapina. l’accusa nei loro confronti è di rapina aggravata in concorso e sono stati portati al Centro Prima Accoglienza Minorile di Torino, in attesa del processo.

